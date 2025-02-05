РФ представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

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Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности, заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, выступая на национальном форуме информационной безопасности "Инфофорум".

"В условиях превращения цифровых технологий в инструмент геополитического противостояния крайне необходима выработка общепризнанных механизмов обеспечения информационной безопасности", – цитирует его ТАСС.

Принятие данного документа позволит сформировать правовую базу для предотвращения политических провокаций и опровержения необоснованных обвинений в "деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий", уточнил Храмов.

Между тем в прошлом году Московская городская избирательная комиссия заявила о создании рабочей группы по модернизации своей системы информационной безопасности с целью привести ее в соответствие требованиям, которые предъявляются к государственным информационным системам.

Кроме того, "Московская техническая школа" будет готовить специалистов по информационной безопасности. Разработкой нового направления занялись представители ведущих вузов и компаний Москвы – около 20 организаций. Среди них Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, Московский Политех, Университет МИСИС и АО "Инфовотч".