Эксперт департамента информтехнологий рассказал, как защитить детей от киберпреступлений

Начальник отдела информационной безопасности столичного департамента информационных технологий Валерий Комаров рассказал, как избежать утечки личных данных, а также, как защитить детей от киберпреступников. По его словам, прежде всего родители должны подавать личный пример и соблюдать базовые требования информбезопасности.

Кроме того, он посоветовал установить двухфакторную аутентификацию, чтобы, например, мошенники из игр не могли взломать мессенджер и начать рассылать сообщения родным и близким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.