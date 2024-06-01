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01 июня, 11:30

Безопасность

Эксперт департамента информтехнологий рассказал, как защитить детей от киберпреступлений

Эксперт департамента информтехнологий рассказал, как защитить детей от киберпреступлений

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Начальник отдела информационной безопасности столичного департамента информационных технологий Валерий Комаров рассказал, как избежать утечки личных данных, а также, как защитить детей от киберпреступников. По его словам, прежде всего родители должны подавать личный пример и соблюдать базовые требования информбезопасности.

Кроме того, он посоветовал установить двухфакторную аутентификацию, чтобы, например, мошенники из игр не могли взломать мессенджер и начать рассылать сообщения родным и близким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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