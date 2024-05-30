МЧС РФ создало приложение для экстренного оповещения об угрозах

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МЧС РФ создало приложение для мобильных устройств, которое сможет отправлять гражданам экстренные сообщения об угрозах. Об этой разработке рассказал директор департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров, передает ТАСС.

Елизаров уточнил на заседании международного салона "Комплексная безопасность – 2024", что таким образом министерство продолжает развивать систему оповещения населения о различных опасностях.

Представитель МЧС отметил, что сервис разработан для передачи данных через соцсети и мессенджеры. По его словам, время получения сообщений не превышает одну минуту, независимо от числа абонентов.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что домофоны могут внести в систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Как объяснил глава ведомства, телевизор, по которому могут объявлять предупреждение, не всегда включен. Такая же ситуация и с телефоном, уточнил Куренков. При этом оповещение через домофон он назвал перспективным. Сейчас оповещение населения осуществляется через СМС-сообщения, громкоговорители и автомобили с экранами.

