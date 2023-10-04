Песков назвал полезными проверки систем оповещения населения в РФ

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Проверки систем оповещения граждан по всей стране полезны и необходимы, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, уместны ли такие мероприятия в сегодняшней обстановке. В качестве примера пресс-секретарь президента РФ привел Японию. Он рассказал, что это государство существует в условиях повышенной сейсмоопасности, где постоянно организовываются учения по экстренной эвакуации.

Песков подчеркнул, что к такому привыкли все японцы, начиная от малых детей в детских садах до пожилых. В этой связи, продолжил он, учения в других сферах тоже необходимы.

Вместе с этим Пескова спросили, ощутили ли в Кремле эти учения, а также попросили дать оценку этим мероприятиям.

"Мы на себе не ощутили. Но и здесь мы вряд ли можем давать какую-то оценку, этим делом должны заниматься, и именно они выполняют свою функцию", – поделился он.

4 октября в РФ проходит крупномасштабная проверка систем оповещения населения. Мероприятия должны охватить все регионы страны. Предупреждения звучат по громкоговорителям, телевизорам и радио.



Cистему оповещения населения проверят 4 октября