В России реконструируют системы оповещения при ЧС – СМИ

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В России приведут в состояние готовности системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает газета "Известия".

Сообщается, что соответствующий закон вступил в силу 4 мая, он обязывает федеральные органы исполнительной власти реконструировать эти системы.

О регулировании требований к системам оповещения при ЧС в России задумались после их проверки в 2021–2022 годах, когда выяснилось, что в некоторых местностях подобные системы не реконструировались с 80-х годов прошлого века.

Сообщается, что согласно постановлению кабмина, дважды в год – в первую среду марта и октября, необходимо проводить комплексные проверки готовности систем оповещения на региональном и муниципальном уровнях.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день мобильные телефоны представляются более эффективным средством оповещения. По словам директора сервисного центра Printeria Ильи Карпука, сегодня во всех мобильных операционных системах есть функция оповещения о ЧС.

Ранее жительница Камчатки рассказала, что во время землетрясения 3 апреля не сработала система оповещения. По ее словам, землетрясение вызвало сильную панику среди населения.