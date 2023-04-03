Жительница Камчатки рассказала, что во время землетрясения не работала система оповещения

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Жительница Камчатки Елизавета рассказала, что во время землетрясения на полуострове не работала система оповещения, сообщает "Газета.ру".

По ее словам, в момент ЧП сперва трясло несильно, но все резко изменилось, и мебель начала ходить ходуном. Спустя пару минут все прекратилось.

"Я, как многие жители, хорошо ощутила землетрясение. В Петропавловске многие здания потрескались и посыпалась штукатурка. Где-то начал обваливаться потолок", – рассказала она.

Она подчеркнула, что это вызвало сильную панику среди населения.

Другая жительница Екатерина рассказала, что многие люди из ее дома выбегали на улицу в чем были. По ее словам, к землетрясениям, происходящим на Камчатке, невозможно привыкнуть, поэтому она испугалась.

"Первый толчок случился в 15:07. Я и муж были на кухне в этот момент. Загремела посуда. Качалось в доме все, что не прикручено, люстра качалась, дверцы шкафа-купе разъезжались, вода в миске кошачьей расплескалась на пол. Но, слава богу, ничего не разбилось и не упало. Мы встали в квартире в безопасное место и ждали, пока все успокоится", – рассказала она.

Женщина отметила, что по ощущением было два толчка – первый слабее, второй сильнее.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Толчки зафиксировали в 03:06 (в 06:06 по Москве) в районе Авачинского залива, в 64 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине 94 километров.

В Петропавловске-Камчатском во время землетрясения в домах тряслись стены и дребезжали окна. Некоторые местные жители выбегали из зданий.

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