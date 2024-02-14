Путин назвал МЧС РФ слаженной и технически оснащенной структурой

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МЧС РФ является слаженной и технически оснащенной структурой. Об этом заявил Владимир Путин в приветственном слове для коллегии министерства.

По его словам, ведомство занимается широким кругом важных задач. МЧС защищает граждан от чрезвычайных ситуаций, борется с лесными пожарами, устраняет последствия стихийных бедствий и техногенных аварий. Кроме того, российские спасатели отвечают за развитие гражданской обороны, подчеркнул президент.

Как добавил глава государства, в прошлом году МЧС РФ работало в сложных и нестандартных условиях.

Ранее Путин высоко оценил работу МЧС по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов. Глава государства заявил, что высокой оценки также заслуживает помощь сотрудников ведомства пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии.

27 декабря Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Он заявил, что история службы полна примерами героизма и мужества, а российские спасатели и сегодня своими делами подтверждают авторитет и статус ведомства.

До этого сообщалось, что президент поручил к 1 февраля улучшить систему оповещения о ЧС в стране. Глава государства подчеркнул необходимость улучшения системы прогнозирования угроз возникновения ЧС.

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