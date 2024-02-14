Путин высоко оценил работу МЧС по эвакуации россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке

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Владимир Путин высоко оценил работу МЧС по эвакуации россиян из зоны палестино-израильского конфликта и других кризисных районов. Президент обратился с приветствием на заседании коллегии министерства, передает ТАСС.

Глава государства заявил, что высокой оценки также заслуживает помощь сотрудников ведомства пострадавшим от мощных землетрясений в Турции и Сирии.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".

В конце декабря прошлого года директор ситуационно-кризисного центра МИД РФ Юрий Горлач заявил, что в секторе Газа остается небольшое количество российских граждан.

Он пояснил, что они либо не получили разрешения соответствующих властей, либо добровольно отказались от выхода, поскольку не было разрешения для их родственников.

Армия Израиля заявила об обнаружении объекта ХАМАС под зданием ООН в Газе