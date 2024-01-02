Штат МЧС РФ увеличили на 4 тыс человек с 1 января

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Предельную штатную численность МЧС РФ увеличили на 4 тысячи человек с 1 января. Теперь она составляет 307 101 человек, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как отметили в МЧС, военнослужащих спасательных воинских формирований стало 7 888, численность личного состава федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы возросла до 264 609 человек, государственных гражданских служащих – 5 370, работников – 29 234.

Штатная численность МЧС РФ была изменена указом Владимира Путина.

Ранее стало известно, что дальняя авиация РФ получит в предстоящем году на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами. Как отметили в Минобороны РФ, главными задачами дальней авиации в 2024 году остаются поддержание высокого уровня боеготовности и подготовки, исправности авиатехники и вооружения, а также освоение новой боевой техники.

До этого глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, что в России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение". Он добавил, что для данной машины был создан контейнер, позволяющий осуществлять пуски реактивных снарядов от "Урагана" или тяжелых огнеметных систем.

ВС РФ получили зенитные ракетные комплексы