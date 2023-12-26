"Ростех" объявил о создании новейшей бикалиберной РСЗО "Возрождение"

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

В России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение". Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Вы знаете систему дистанционного минирования "Земледелие". Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером", – приводит его слова РИА Новости.

Чемезов сообщил, что для данной машины был создан контейнер, позволяющий осуществлять пуски реактивных снарядов от "Урагана" или тяжелых огнеметных систем. Система получила название "Возрождение".

Гендиректор "Ростеха" отметил, что испытания машины уже прошли и подтвердили актуальность разработки. Серийное производство РСЗО начнется в первой половине следующего года.

Чемезов отметил, что корпорация за срок всего в несколько месяцев создала первую серийную бикалиберную машину, которая может и минировать местность снарядами калибра 140 миллиметров и поражать цели снарядами калибра 220 миллиметров.

Ранее сообщалось, что первый российский безэкипажный катер для Минобороны отправляется в зону проведения СВО на испытания. Катер может развивать скорость до 80 километров в час, имеет запас хода в 200 километров, а в качестве полезной нагрузки несет до 600 килограммов.

До этого стало известно, что в России создают новую РСЗО "Сарма", способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Перспективная РСЗО калибра 300 миллиметров будет отличаться повышенной мобильностью и станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси "КамАЗ".



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