Первый морской надводный дрон для МО РФ отправят на испытания в зону СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Первый российский безэкипажный катер для Минобороны отправляется в зону проведения СВО на испытания. Об этом заявил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

"Первый безэкипажный катер в интересах министерства обороны России построен. Он отправляется на испытания в зону СВО", – приводит его слова РИА Новости.

Первый катер получил рабочее название ББКН (Быстроходный безэкипажный катер-носитель) "Одуванчик". До конца года планируется построить 10 подобных катеров, которые также пройдут испытания.

Они смогут развивать скорость до 80 километров в час, будут иметь запас хода в 200 километров, а в качестве полезной нагрузки до 600 килограммов можно будет использовать тротил, спецгрузы и средства разведки. Кроме того, катер может быть использован как платформа для воздушного беспилотника и антидрон.

В конце ноября стало известно, что новосибирский авиазавод имени В. П. Чкалова (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, которая принадлежит "Ростеху") предоставил Воздушно-космическим силам РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

До этого стало известно, что в России создают новую РСЗО "Сарма", способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Перспективная РСЗО калибра 300 миллиметров будет отличаться повышенной мобильностью и станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси "КамАЗ".



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