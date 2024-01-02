Дальняя авиация РФ получит в этом году самолеты на новых принципах – МО России

Фото: Министерство обороны РФ

Дальняя авиация РФ получит в предстоящем году на вооружение самолеты на новых принципах с улучшенными качествами. Об этом заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Как отметили в Минобороны РФ, главными задачами дальней авиации в 2024 году остаются поддержание высокого уровня боеготовности и подготовки, исправности авиатехники и вооружения, а также освоение новой боевой техники.

Кроме того, немаловажными задачами являются в том числе формирование высокого уровня морально-политического и психологического состояния личного состава, совершенствование системы материально-технического обеспечения, а также качественная подготовка органов военного управления.

"Все поставленные перед командованием дальней авиации задачи предполагают напряженную и кропотливую работу всего нашего большого коллектива. Можно без сомнения сказать, что все они будут выполнены с высоким качеством и все цели будут достигнуты", – приводятся слова Кобылаша на сайте Минобороны.

Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что дистанционно управляемую боевую машину пехоты хотят испытать в зоне проведения спецоперации РФ на Украине.

До этого Чемезов рассказал, что в России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение". Он добавил, что для данной машины был создан контейнер, позволяющий осуществлять пуски реактивных снарядов от "Урагана" или тяжелых огнеметных систем.