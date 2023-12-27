В "Ростехе" рассказали о новом дроне-камикадзе "Суперкам"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В России появился новый барражирующий боеприпас "Суперкам", его оснастили высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.

По его словам, сейчас боеприпас проходит испытания.

"Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. "Суперкам"-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики", – отметил Чемезов.

По данным агентства, дроны-камикадзе РФ серии "Ланцет" используются в зоне спецоперации. Они показывают высокую степень эффективности при поражении живой силы и техники украинской армии.

Вместе с тем Чемезов рассказал, что новейшая российская гаубица "Коалиция" вскоре появится в зоне СВО. Она поможет обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, отметил он. Испытания "Коалиции" подошли к финалу, а ее серийное производство уже запущено.

До этого гендиректор "Ростеха" анонсировал создание новейшей бикалиберной РСЗО "Возрождение". Подобная машина будет иметь возможность минировать местность снарядами калибра 140 миллиметров, а также поражать цели снарядами калибра 220 миллиметров.

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