Бикалиберная РСЗО "Возрождение" станет эффективным оружием против ВСУ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская реактивная система залпового огня "Возрождение", станет эффективным оружием против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потенциал перспективной установки оценило польское издание Interia.

Автор статьи отметил, что РСЗО "Возрождение" создают на основе накопленного боевого опыта: теперь система будет не только разбрасывать мины, но и запускать ракеты. Таким образом, "Возрождение" станет бикалиберной машиной, совмещающей в себе систему дистанционного минирования и РСЗО.

При этом издание допустило, что для использования новых ракет придется доработать систему управления огнем базовой установки. Авторы публикации уверены, что система позволит поражать ракетами войска, "пока те прорываются через минные поля".

Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что новейшая российская гаубица "Коалиция" вскоре появится в зоне СВО для обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности.