28 декабря, 14:17Политика
ВС РФ планируют применить новейшую гаубицу в зоне СВО – СМИ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В ближайшее время российская армия будет применять новейшую гаубицу в зоне СВО. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на британское издание Daily Express.
Уточняется, что дальность стрельбы гаубицы составляет 70 километров, а скорость выстрелов в минуту – более 10. В материале также указано, что с начала спецоперации РФ быстро оснащает свою армию вооружением с серьезной огневой мощью.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что новейшая российская гаубица "Коалиция" вскоре появится в зоне СВО для обеспечения существенного преимущества над гаубицами НАТО по дальности.
До этого Чемезов рассказал, что в РФ создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение".
Для нее создали контейнер, позволяющий осуществлять пуски реактивных снарядов от "Урагана" или тяжелых огнеметных систем. Серийное производство боевой машины начнется в первой половине 2024 года.
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