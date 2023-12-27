Новейшая гаубица "Коалиция" должна скоро появиться в зоне СВО – гендиректор "Ростеха"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новейшая российская гаубица "Коалиция" вскоре появится в зоне спецоперации, чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.

"Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное", – сообщил он.

Чемезов подчеркнул, что испытания данной гаубицы завершены, а ее серийное производство уже развернуто. По его словам, первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года.

Ранее Чемезов сообщил, что в России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Возрождение". Данная машина будет иметь возможность и минировать местность снарядами калибра 140 миллиметров и поражать цели снарядами калибра 220 миллиметров.

До этого стало известно, что в России создают новую РСЗО "Сарма", способную вести огонь управляемыми боеприпасами. Перспективная РСЗО калибра 300 миллиметров будет отличаться повышенной мобильностью и станет продолжением проекта РСЗО "Кама", создававшегося на шасси "КамАЗ".



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