В РФ могут включить домофоны в систему оповещения о ЧС

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Домофоны могут внести в систему оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МЧС РФ Александра Куренкова.

"Нам нужно, чтобы люди получали информацию об угрозе ЧС и других опасностях быстро, по нашей команде. С помощью домофонов мы можем оповестить жителей всех квартир", – указал он.

Как объяснил глава ведомства, телевизор, по которому могут объявлять предупреждение, не всегда включен. Такая же ситуация и с телефоном, уточнил Куренков. При этом оповещение через домофон он назвал перспективным.

"Если эта система будет работать, мы сможем не только предупредить, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности", – отметил глава МЧС.

На сегодняшний день оповещение населения осуществляется через СМС-сообщения, громкоговорители и автомобили с экранами. 13 марта Куренкову в Коврове показали систему "Умный домофон", которая может информировать жильцов домов о чрезвычайных ситуациях.

В январе сообщалось, что в России начали разрабатывать концепцию организации оповещения населения, в которую войдет порядок использования домофонов для предупреждения о чрезвычайных ситуациях.

До этого стало известно, что МЧС РФ планирует разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите граждан от боевых отравляющих веществ. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон "О техническом регулировании".



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