В РФ разрабатывают порядок использования домофонов для оповещения населения о ЧС

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России начали разрабатывать концепцию организации оповещения населения, в которую войдет порядок использования домофонов для предупреждения о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"Разрабатывается концепция организации оповещения населения РФ, учитывающая новые технические возможности современных средств и способов оповещения, в том числе в целях определения порядка использования домофонных систем", – отмечается в сообщении.

До этого стало известно, что МЧС РФ планирует разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите граждан от боевых отравляющих веществ. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон "О техническом регулировании". Отмечалось, что это необходимо, так как в РФ нет обязательных требований к средствам защиты и порядка подтверждения их соответствия.

Ранее в Москве актуализировали свод правил противопожарных требований. Это поможет оптимизировать проектные решения и повысить эффективность использования общей площади здания.

Например, обновленный свод правил позволит использовать лестничные клетки без переходного балкона в зданиях высотой от 50 до 75 метров в качестве путей эвакуации без выработки дополнительной документации.

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