МЧС РФ разработает обязательные требования к противогазам от боевых отравляющих веществ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

МЧС России планирует разработать и установить обязательные для производителей противогазов требования по защите граждан от боевых отравляющих веществ. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о внесении изменений в федеральный закон "О техническом регулировании". Отмечается, что это необходимо, так как в РФ нет обязательных требований к средствам защиты и порядка подтверждения их соответствия.

В требования входят средства радиационной, химической и биологической защиты населения, которые включают фильтрующие противогазы для взрослых и детей от полутора до 15 лет, а также фильтрующие средства для детей до полутора лет.

В документе подчеркнули, что из-за отсутствия необходимых требований в стране производятся и продаются некачественные средства защиты, которые в том числе поступают из-за рубежа, а также на рынке есть контрафактные изделия. Все это сказывается на эффективности защиты граждан.

Поправки к закону могут вступить в силу в феврале 2026 года.

Ранее в Москве актуализировали свод правил противопожарных требований. Это поможет оптимизировать проектные решения и повысить эффективность использования общей площади здания.

Например, обновленный свод правил позволит использовать лестничные клетки без переходного балкона в зданиях высотой от 50 до 75 метров в качестве путей эвакуации без выработки дополнительной документации.

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