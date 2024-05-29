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29 мая, 07:15

Безопасность

Эксперты рассказали, на что обратить внимание перед покупкой дешевых билетов и путевок

Эксперты рассказали, на что обратить внимание перед покупкой дешевых билетов и путевок

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На пресс-конференции, посвященной обману в сфере туризма, москвичам рассказали о том, как не попасться на крючок мошенников. Как отметил начальник отдела в управлении информационной безопасности департамента информационных технологий Москвы Валерий Комаров, стоит обращать внимание на то, как написаны отзывы на тот или иной туристический продукт. В отличие от тех, что написали боты, отзывы, которые написаны человеком, отличаются более живым и разнообразным языком.

Кроме того, важно проверять сайт, где приобретаются билеты или путевки, на оригинальность. Часто мошенники заменяют одну букву или цифру в названии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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