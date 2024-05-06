Эксперт рассказал, как в РФ пройдут учения с нестратегическим ядерным оружием

Россия проведет учения с нестратегическим ядерным оружием. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота (ВМФ).

По словам старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова, артиллерией Южного военного округа будут совершены залпы, которые имитируют тактическое ядерное оружие. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.