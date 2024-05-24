"Безопасный город": сотрудники МЧС начали подготовку к летнему сезону лагерей

Сотрудники МЧС и других ведомств начали подготовку к летнему сезону лагерей. Специалисты отрабатывают действия в случае ЧП и проверяют, готовы ли учреждения принимать детей.

Детские лагеря каждый год проверяет комиссия из сотрудников МЧС, Роспотребнадзора и прокуратуры. Особое внимание уделяется пожарной безопасности. Сотрудники государственного пожарного надзора при проведении мероприятий по приемке лагерей смотрят наличие соответствия эвакуационных путей, выходов, наличие соответствия требований пожарной безопасности и систем противопожарной защиты. Подробнее – в программе "Безопасный город".