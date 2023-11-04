Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования – Минпросвещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Россия вошла в десятку стран с лучшим школьным образованием, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в кулуарах Международной выставки-форума "Россия" в Москве на ВДНХ.

"Сегодня наша страна вошла в десятку стран по качеству школьного образования, строятся новые школы по поручению президента, идет большая программа обновления школ, ремонта", – передает ТАСС слова главы Минпросвещения России.

По словам Кравцова, в настоящее время особое внимание уделяется заработной плате учителей. Он подчеркнул, что средняя зарплата учителя соотносится со средней по экономике.

Сейчас педагогическое образование пользуется высоким спросом, заметил Кравцов. Согласно итогам приемной кампании текущего года, педагогическое направление занимало второе место по популярности.

В конце октября министерство просвещения РФ утвердило новые правила вручения выпускникам золотых и серебряных медалей.

Медаль "За особые успехи в учении" первой степени будут вручать тем, кто закончил учебу по всем предметам на пятерки и сдал два предмета ЕГЭ на минимум 70 баллов каждый. Медаль второй степени – тем, у кого пятерки и не более двух четверок по всем предметам, также по двум предметам ЕГЭ должно быть набрано не меньше 60 баллов в каждом.

Минпросвещения утвердило порядок и правила вручения медалей за особые успехи в учебе