Рособрнадзор проведет онлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ 10–17 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 10 по 17 ноября Рособрнадзор проведет цикл онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Рособрнадзор и разработчики контрольных измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений проведут новую серию онлайн-консультаций "На все 100" для будущих участников экзаменов и педагогов", – говорится в сообщении.

В ходе консультаций слушателям расскажут о структуре и содержании экзамена, а также о внесенных изменениях. Участники смогут задать интересующие вопросы. После завершения цикла материалы консультаций будут доступны на сайтах Рособрнадзора и ФИПИ.

Проводить встречи будут ежедневно в 11:00 и 13:00.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор планирует выявлять нарушения на ЕГЭ с помощью нейросетей. Искусственный интеллект будет только фиксировать и ставить метки, а модератор на основе этих данных сможет решить, использовал ученик телефон или шпаргалку или нет.



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