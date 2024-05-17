Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк в интересах Минобороны

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает РИА Новости.



"17 мая 2024 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз 2.1б" с космическими аппаратами на борту", – указано в сообщении.

Ранее Минобороны провело успешный учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования на государственном испытательном космодроме Плесецк. По данным ведомства, ракета оснащена разделяющей головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

До этого запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" успешно состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Это происходило в интересах Минобороны России.