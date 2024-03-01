Минобороны РФ провело успешный пуск ракеты "Ярс" с Плесецка

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министерство обороны Российской Федерации провело успешный учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования на государственном испытательном космодроме Плесецк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ракета оснащена разделяющей головной частью. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

В оборонном ведомстве добавили, что цель пуска заключалась в подтверждении тактико-технических и летных характеристик ракетного комплекса. При подготовке к мероприятию ракетные войска стратегического назначения отработали передислокацию. В результате пуска все задачи были выполнены.

Ранее механизированная колонна ПГРК "Ярс" отправилась в Подмосковье в рамках подготовки к параду Победы 9 мая. В оборонном ведомстве уточнили, что колонна совершила марш из города Тейково Ивановской области в направлении Подмосковья. Маршрут проходит по трассе М-7.

9 февраля запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" успешно состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Это происходило в интересах Минобороны России.

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