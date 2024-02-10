Два Ту-95МС выполнили полет над водами Берингова моря вблизи западного побережья Аляски

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС дальней авиации ВКС РФ выполнили плановый полет в воздухе над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что экипажи самолетов Су-30СМ ВКС обеспечивали истребительное сопровождение, полет длился более семи часов.

Добавляется, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, Арктики.

Полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в министерстве.

В среду, 7 февраля, два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Полет продолжался около девяти часов.

До этого два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Его продолжительность составила более десяти часов.

Два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над акваторией Чукотского моря