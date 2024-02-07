07 февраля, 11:41Безопасность
Самолеты Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", – говорится в сообщении.
Полет ракетоносцев продолжался около девяти часов.
До этого российский Су-27 сопроводил два стратегических бомбардировщика США над Балтикой. Это было необходимо в связи с угрозой нарушения госграницы американским воздушным судном. Российский самолет подняли в воздух сразу после обнаружения авиации США.
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