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07 февраля, 11:41

Безопасность

Самолеты Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", – говорится в сообщении.

Полет ракетоносцев продолжался около девяти часов.

До этого российский Су-27 сопроводил два стратегических бомбардировщика США над Балтикой. Это было необходимо в связи с угрозой нарушения госграницы американским воздушным судном. Российский самолет подняли в воздух сразу после обнаружения авиации США.

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