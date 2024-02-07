Самолеты Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил", – говорится в сообщении.

Полет ракетоносцев продолжался около девяти часов.

До этого российский Су-27 сопроводил два стратегических бомбардировщика США над Балтикой. Это было необходимо в связи с угрозой нарушения госграницы американским воздушным судном. Российский самолет подняли в воздух сразу после обнаружения авиации США.

