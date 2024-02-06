Два Ту-160 пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над акваториями Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что полет совершался в воздухе над нейтральными водами акваторий. Его продолжительность составила более десяти часов.

Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заметил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. По его данным, летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей, Арктики, Тихого океана.

Ранее сообщалось, что дальние противолодочные самолеты Ту-142 Северного флота продолжат длительные полеты в оперативно важных районах Северного Ледовитого и Атлантического океанов в 2024 году. Это будет одной из приоритетных задач для летчиков данного типа самолетов в текущем году.

До этого стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22м3 ВКС России осуществили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Черного морей.

Ракетоносцы Ту-160 пролетели над водами Баренцева и Норвежского морей – МО РФ