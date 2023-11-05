Подводный крейсер "Император Александр III" выполнил испытательный пуск "Булавы" – МО

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Подводный крейсер Император Александр III успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Император Александр Третий" успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка.

Пуск ракет прошел в штатном режиме из подводного положения, а головные части ракеты достигли цели в вовремя.

Ранее стало известно, что летчики морской авиации нанесли удары по целям условного противника в ходе учений в Калининградской области. Удары по целям велись термостойкими практическими авиабомбами П50-Т и артиллерийскими снарядами калибра 30 миллиметров.