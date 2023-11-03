Балтийский флот РФ провел плановые учения в Калининградской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Летчики морской авиации нанесли удары по целям условного противника в ходе учений в Калининградской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по целям условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области", – говорится в сообщении.

Удары по целям велись термостойкими практическими авиабомбами П50-Т и артиллерийскими снарядами калибра 30 миллиметров.

Тренировочный процесс осуществлялся на высотах от 500 метров до одного километра на востоке региона. Военные совершили более 25 вылетов на самолетах. В полетах было задействовано более 10 летных экипажей.

До этого в РФ состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Мероприятия проводились с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.



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