03 ноября, 13:22Безопасность
Балтийский флот РФ провел плановые учения в Калининградской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Летчики морской авиации нанесли удары по целям условного противника в ходе учений в Калининградской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.
"Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 нанесли высокоточные бомбоштурмовые удары по целям условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области", – говорится в сообщении.
Удары по целям велись термостойкими практическими авиабомбами П50-Т и артиллерийскими снарядами калибра 30 миллиметров.
Тренировочный процесс осуществлялся на высотах от 500 метров до одного километра на востоке региона. Военные совершили более 25 вылетов на самолетах. В полетах было задействовано более 10 летных экипажей.
До этого в РФ состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Мероприятия проводились с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания.
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