ФСО проведет ежегодные учения 1–3 ноября

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Федеральная служба охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность первых лиц российского государства, проведет ежегодные тактико-специальные учения 1–3 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что мероприятия пройдут на территориях Дома правительства, комплекса зданий Администрации президента РФ, Совета Федерации и Госдумы. Ограничения для перемещения москвичей вводить не будут.

При этом возможно использование бронированной техники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ для реализации ряда вводных, уточнили в сообщении. Во время учений, которые проведут во взаимодействии с подразделениями экстренных служб и правоохранительных органов РФ, будут отрабатываться практические вопросы служебной деятельности.

Ранее практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в ходе тренировки с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания. К тренировке привлекли мобильную установку "Ярс", АПЛ и два стратегических ракетоносца.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин удовлетворен ее итогами. Представитель Кремля добавил, что тренировка была плановой.

Торжественная присяга учащихся кадетов и юнармейцев ФСО РФ прошла в Москве