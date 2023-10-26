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26 октября, 19:40

Безопасность

Песков назвал плановой прошедшую накануне тренировку сил сдерживания

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Прошедшая 25 октября тренировка стратегических сил сдерживания была плановой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"(Тренировка была. – Прим. ред.) плановой. Они регулярно проводятся, ежегодно", – отметил он.

По словам представителя Кремля, глава государства удовлетворен ее итогами.

Ранее сообщалось, что практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в РФ.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов добавил, что к тренировке привлекались подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, сообщил, что стратегические ядерные силы РФ на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника.

Минобороны РФ показало кадры тренировки стратегических сил ядерного сдерживания

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