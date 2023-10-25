25 октября, 18:55Политика
Медведев сообщил о создании в РФ еще одного армейского корпуса и флотилии в 2024 году
Фото: kremlin.ru
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев анонсировал появление в РФ еще одного армейского корпуса и флотилии. Об этом он рассказал в ходе совещания по комплектованию Вооруженных сил РФ (ВС РФ).
"Для эффективной защиты независимости и безопасности нашего государства будет принят комплекс мер по расширению, увеличению численности вооруженных сил, их укреплению", – сказал он.
В частности, в следующем году, помимо армейского корпуса и флотилии, создадут 7 новых дивизий, 19 бригад и 49 полков, уточнил Медведев.
Ранее политик сообщил, что с начала года на военную службу в ВС РФ поступили 385 тысяч человек, из которых 80 тысяч – добровольцы.
При этом темпы отбора на военную службу в ВС РФ значительно выросли. Каждый день более 1 600 человек заключают контракты, уточнил он.
Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что россияне, которые отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва, не будут высланы в зону боевых действий.
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