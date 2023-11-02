Эксперт назвал возможную причину подрыва американской баллистической ракеты над океаном

Фото: 123RF/tupungato

Министерство обороны США решило ликвидировать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III в ходе испытательного полета из-за отказа системы управления, двигателей, навигационной или топливной системы, считает военный эксперт Алексей Суконкин. Об этом он сообщил в беседе с News.ru.

"МБР, несмотря на размеры, очень сложный и хрупкий организм со множеством привередливых механизмов. Он испытывает во время запуска и полета очень высокие перегрузки", – считает он.

Суконкин уточнил, что даже самая мощная промышленность, как в США, не всегда может успеть сделать деталь со 100% качеством. Кроме того, далеко не все узлы возможно проверить перед запуском, указал он.

"Даже две мельчайшие детали, пару проводов, припаянных или установленных неправильно, могут привести к провалу. Кроме того, ряд узлов в МБР перед полетом проверить невозможно по понятным причинам – внутрь ракеты не заглянешь", – уточнил эксперт.

На тестовых версиях МБР вместо ядерных боеголовок стоит оборудование для телеметрии, поэтому взрыв такого объекта над океаном не опасен. Эксперт не исключил, что руководители испытаний приняли решение прервать их во избежание более тяжелых последствий.

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запущенной в среду с базы Ванденберг в Калифорнии, окончились неудачей. Невооруженная МБР была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по тихоокеанскому времени США из-за аномалии.

Военные отметили, что они могут возникать из-за многих факторов, как связанных с самой операционной платформой, так и с испытательным оборудованием. Для выявления причины неудачи будет проведен тщательный анализ. По данным американского издания, наблюдатели, живущие вблизи базы, заметили странное изменение траектории полета ракеты после запуска.

Испытательный пуск МБР Minuteman III должен был подтвердить боеготовность оружия ядерного сдерживания США. Вашингтон официально уведомлял о проведении испытаний Москву.

США проведут испытания МБР Minuteman III 6 сентября