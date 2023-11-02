Испытание американской МБР Minuteman III, вероятно, было неуспешным - СМИ

Фото: ТАСС/Zuma/Senior Airman Clayton Wear

Испытание американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которое должно было состояться 1 ноября, скорее всего, было неуспешным. Об этом пишет издание Noozhawk.

"Испытательный пуск ракеты Minuteman III, как и планировалось, был проведен в среду с базы Космических сил Ванденберг, но, по всей видимости, пошел не по плану", – указано в сообщении.

Издание отмечает, что представители базы хранят молчание по поводу пуска, тогда как обычно в пресс-релизах после запусков военные подтверждают успех миссии, и делятся фотографиями и видео через несколько часов после старта.

Однако, в этот раз Командование глобального удара ВВС не публикует никакой информации об испытаниях. Кроме того, по данным издания, наблюдатели, живущие вблизи базы, заметили странное изменение траектории полета ракеты после запуска.

Испытательный пуск МБР Minuteman III должен был подтвердить боеготовность оружия ядерного сдерживания. Вашингтон официально уведомлял о проведении испытаний Москву.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия уже проверяет информацию о подземном взрыве на американском испытательном полигоне в Неваде. Даже если данные о взрыве с использованием химического взрывчатого вещества подтвердятся, то Россия все равно не будет испытывать ядерное оружие, говорится в его заявлении.

До этого председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши сообщил, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Он добавил, что применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует.

РФ призывает не спекулировать на теме применения ядерного оружия – Гаврилов