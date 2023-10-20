Россия проверит информацию о взрыве на американском испытательном полигоне в Неваде

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Россия уже проверяет информацию о подземном взрыве на американском испытательном полигоне в Неваде, сказано в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, опубликованном на сайте ведомства.

Даже если данные о взрыве с использованием химического взрывчатого вещества подтвердятся, то Россия все равно не будет испытывать ядерное оружие, говорится в заявлении.

"Речь не идет об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", – отметил Рябков.

Он напомнил, что Москва проведет ядерное испытание только в том случае, если США сделают соответствующий шаг.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Утром 17 октября председатель ГД Вячеслав Володин объявил, что Россия 23 года ждала, что США ратифицируют данный договор, но Вашингтон не сделал этого.

Проект отменяет статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

18 октября закон был принят Госдумой в третьем, заключительном чтении. В тот же день США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывалось ядерное оружие.



Этот взрыв мог быть сигналом России, считает участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович.

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