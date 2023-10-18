Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Проект отменяет статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Утром 17 октября председатель ГД Вячеслав Володин объявил, что Россия 23 года ждала, что США ратифицируют данный договор, но Вашингтон не сделал этого.

Затем Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации договора в первом чтении.

Ранее общественная организация "Международная кампания по запрещению ядерного оружия" призвала Россию не отзывать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Там считают, что Россия должна и дальше оставаться полностью приверженной договору, а все страны, которые еще не присоединились к ДВЗЯИ и к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), должны сделать это в срочном порядке.



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