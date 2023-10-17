Организация по запрету ядерного оружия призвала РФ не отзывать ратификацию ДВЗЯИ

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Общественная организация "Международная кампания по запрещению ядерного оружия" призвала Россию не отзывать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщил ТАСС.

В заявлении они выражают глубокую озабоченность по поводу возможной отмены ратификации ДВЗЯИ, так как это может подорвать глобальные нормы против ядерных испытаний.

Там считают, что Россия должна и дальше оставаться полностью приверженной договору. А все страны, которые еще не присоединились к ДВЗЯИ и к договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), должны сделать это в срочном порядке.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Утром 17 октября председатель ГД Вячеслав Володин объявил , что Россия 23 года ждала, что Штаты ратифицируют данный договор, но Вашингтон не сделал этого.

Затем Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации договора.