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17 октября, 12:34

Политика

ГД одобрила в I чтении выход из договора о запрете ядерных испытаний

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ был внесен в ГД 13 октября.

Соавторами законопроекта выступили практически все депутаты нижней палаты парламента. Согласно ему, отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", содержащая положение о ратификации договора, подписанного от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Кроме того, меняется название Федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Утром 17 октября председатель ГД Вячеслав Володин объявил о начале процедуры отзыва ратификации ДВЗЯИ. По его словам, Россия 23 года ждала, что Штаты ратифицируют данный договор, но Вашингтон не сделал этого "из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности".

До этого Владимир Путин сообщил, что РФ может отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, поскольку США сами до сих пор его не ратифицировали, хоть и подписали.

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