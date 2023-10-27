В Госдуме заявили об отсутствии угрозы ядерной войны

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Во время Карибского кризиса в 1960-е годы мир был намного ближе к ядерной войне, чем сейчас. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

По его словам, серьезной угрозы начала ядерной войны сейчас нет.

"Тогда реальная была угроза применения ядерного оружия. Сейчас разговоров много, а угрозы нет", – отметил он.

При этом Картаполов посоветовал США ответственно отнестись к обязанностям в рамках Договора об ограничении стратегических вооружений, поскольку у них огромный запас ядерного оружия. Только тогда, подчеркнул он, ядерной войны можно избежать.

"Если Соединенные Штаты продолжат вести себя так, как ведут, все может быть хуже, чем в шестидесятые годы", – заключил он.

Ранее в РФ состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов добавил, что к тренировке привлекались подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения РВСН "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота "Тула", два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, сообщил, что стратегические ядерные силы РФ на учениях отработали массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника.

Минобороны РФ показало кадры тренировки стратегических сил ядерного сдерживания