Эксперт назвал три типа людей, которые чаще всего становятся жертвами мошенников

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Жертвами мошенников чаще всего становятся люди с повышенной тревожностью, дисциплинированностью, а также ведомые граждане. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Наиболее часто на удочку злоумышленников попадают люди с повышенной тревожностью. Потому что в основном мошенники начинают с запугивания человека. Потом по специальным психологическим методикам выводят его на то состояние, когда он готов переслать куда-то свои средства", – отметил эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Вторая категория – это так называемые ведомые люди, которые привыкли полагаться на какой-то ориентир. Они тоже часто становятся жертвами мошенников.

Третья группа риска – люди с повышенной дисциплинированностью. "С одной стороны, это позитивный момент, что человек внутренне организован. Но с другой, он привык работать по команде. Таким людям дается задание командным голосом, например сказать код из СМС или перевести деньги. И они, как сверхответственные граждане, начинают все выполнять", – объясняет Беляев.

Если говорить о возрасте, то, по словам эксперта, наиболее часто жертвами злоумышленников становятся пожилые.

Ранее в ЦБ РФ рассказали о появлении аферистов, которые для обмана россиян подделывают голоса их близких и знакомых. В своих схемах злоумышленники используют специальные программы. Такие технологии помогают мошенникам заставить жертву передать им необходимые сведения или же сделать денежный перевод.

