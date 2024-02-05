Эксперт рассказал про самые популярные схемы телефонного мошенничества

Россиянам порекомендовали следить за своей речью во время телефонных разговоров с подозрительными собеседниками. Эксперты предупреждают, что аферисты могут, например, использовать в корыстных целях ответ "да", которым часто заменяется слово "алло" в начале беседы. Рассказываем подробности, а также какими еще уловками пользуются телефонные мошенники и как от них обезопаситься.



Опасные слова

Если человеку поступил подозрительный звонок, то разговор стоит сразу прекратить. Об этом заявил эксперт по сетевым угрозам Константин Шуленин. По его словам, некоторые россияне в начале беседы вместо "алло" говорят "да", что впоследствии может быть применено аферистами для подтверждения по голосу тех или иных действий от имени жертвы.





Константин Шуленин эксперт по сетевым угрозам Поэтому ответы "да" и "нет" желательно исключить из лексикона при общении с подозрительными собеседниками. Альтернативными вариантами могут быть "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю".

Кроме того, не рекомендуется разыгрывать телефонных мошенников. Граждане, которые решили таким образом проучить аферистов, сами рискуют. Все, что они скажут, злоумышленники могут использовать против них же, предупредил эксперт.

"Всегда лучше перестраховаться и перезвонить на официальный номер банка или другой организации. Если же у человека есть персональный менеджер, то его контактные данные указаны в банковском приложении, и общаться необходимо именно с их помощью", – посоветовал специалист.



Должно насторожить

Для обмана россиян злоумышленники могут представляться сотрудниками силовых структур, сотовой компании и банка. Об этом Москве 24 рассказал эксперт в области безопасности Александр Власов.

"Человека должно насторожить, если с ним связывается неизвестный и представляется сотрудником сотовой компании, силовых структур или банка. Также мошенники нередко звонят с сообщением, что подошел срок поверки счетчиков или положена какая-то компенсационная выплата", – перечисляет специалист.





Александр Власов эксперт в области безопасности "Сотрудник банка" может позвонить и сказать, что с вашего счета якобы утекают деньги. "Правоохранительные органы" – попросить помочь в поимке преступника. Лжесотрудники сотовой компании, как правило, сообщают о том, что у человека заканчивается срок действия сим-карты или аренды номера телефона.

Кроме того, лжесотрудники правоохранительных органов могут, например, попросить человека выбросить свои деньги в окно, что якобы поможет в поимке преступника. При этом они обещают, что с наличными все будет в порядке и средства вернутся к жертве с премией.

"Как только вас просят снять деньги или перевести их на какой-то счет, сообщить секретные цифры из СМС – сразу кладите трубку, не дожидаясь, когда вас дальше начнут разводить. Мошенники очень хорошо обучены. Они владеют психологическими практиками от нейролингвистического программирования до агрессивного подавления сопротивления, и вы можете легко поддаться", – подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что злоумышленники стали применять искусственный интеллект в своих схемах. В частности, при помощи новых технологий они могут имитировать голоса.

