Россиянам посоветовали в разговоре с мошенниками не говорить "да" и "нет"

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

При разговоре по телефону с подозрительными собеседниками следует исключить такие слова, как "да" и "нет". Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на эксперта по сетевым угрозам Константина Шуленина.

"Даже обычное слово "да", которое многие люди используют в начале звонка вместо "алло", может быть использовано мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы", – заявил он.

В качестве альтернативы Шуленин предложил такие выражения, как "слушаю вас", "не имею возможности", "отрицаю". Вместе с тем он посоветовал россиянам не разыгрывать афериста с целью его проучить, поскольку все сказанное может быть использовано против человека.

Ранее эксперт в сфере безопасности Александр Власов рассказал, что отправленные посредством мессенджеров документы могут попасть к мошенникам. В случае взлома личного кабинета аферисты могут воспользоваться данными человека, указал он. Он призвал не присылать важные документы в мессенджерах, а если это необходимо, то сразу удалять их.

"Техно": мошенники научились подделывать аудио и видео с помощью ИИ