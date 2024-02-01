В ГД призвали обязать сотрудников банков звонить клиентам с короткого номера

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Центробанку РФ следует предусмотреть установление стандарта коротких номеров кредитных организаций, с которых их сотрудники связываются с клиентами. С таким предложением думский депутат Антон Ткачев обратился к главе регулятора Эльвире Набиуллиной, пишет РИА Новости.

Согласно задумке, клиенты благодаря нововведению будут понимать, что им звонят не мошенники. Банковские служащие в своей работе используют личные и другие телефонные номера, указал депутат.

"Статьей 24.1 ФЗ "О банках и банковской деятельности" предусмотрено утверждение стандартов деятельности кредитных организаций, что входит в полномочия Банка России", – говорится в письме.

Ткачев предложил установить использование кредитными организациями для телефонной связи исключительно единого многоканального номера, состоящего не более чем из 3–5 цифр. Подобная норма поможет сократить количество инцидентов с хищением средств, добавил парламентарий.

Ранее вице-спикер ГД от фракции ЛДПР Борис Чернышов заявил о необходимости наказывать мошенников, которые задействуют технологии имитации голоса. Он отметил, что против таких аферистов следует ввести штраф в стократном размере от суммы причиненного ущерба.

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