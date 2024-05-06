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06 мая, 12:45

Безопасность

Россия проведет учения с нестратегическим ядерным оружием

Россия проведет учения с нестратегическим ядерным оружием

Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению учений с соединениями ЮВО и силами ВМФ

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Российские войска проведут учения с нестратегическим ядерным оружием. Как сообщили в Минобороны, состоятся они по поручению верховного главнокомандующего – в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных официальных лиц Запада.

В Генеральном штабе уже началась подготовка. В учениях примут участие ракетные соединения Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота (ВМФ).

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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