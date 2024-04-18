Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 07:30

Новости

Мэр Москвы: за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов

Мэр Москвы: за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов

Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Сергей Собянин рассказал о создании дорожного каркаса "Большого Сити"

Новости часа: Бочкарев покинул пост заммэра Москвы из-за перехода на другую работу

Сергей Собянин сообщил о планах развития Парка Горького

Новости часа: лебедей начали возвращать в столичные парки после зимовки

Собянин пожелал бывшему заммэра Бочкареву успехов на новом месте

Москвичам рассказали о главных новостях 17 апреля

Новости часа: Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

Собянин внес изменения в состав правительства Москвы

С 1 мая 10 воздушных судов начнут отслеживать пожарную обстановку в лесах. При обнаружении возгорания специалисты будут передавать информацию в МЧС и федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Это поможет оперативнее тушить пожары.

Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, 10 воздушных судов будут дежурить над Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями и базироваться в семи региональных аэропортах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыбезопасностьвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика