Мэр Москвы: за пожарной безопасностью лесов будут следить 10 воздушных судов

С 1 мая 10 воздушных судов начнут отслеживать пожарную обстановку в лесах. При обнаружении возгорания специалисты будут передавать информацию в МЧС и федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства. Это поможет оперативнее тушить пожары.

Как написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, 10 воздушных судов будут дежурить над Владимирской, Калужской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями и базироваться в семи региональных аэропортах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.