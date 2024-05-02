Омбудсмен Волынец предложила популяризировать заботу о репродуктивном здоровье в РФ

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России. Соответствующее обращение она направила на имя председателя комитета по охране здоровья Бадмы Башанкаева, сообщает RT.

По мнению Волынец, сделать заботу о репродуктивном здоровье популярной можно путем информационных кампаний, рекламы и стимулирования к прохождению диспансеризации. Следить за деятельностью в этой сфере мог бы специально созданный орган.

Реализация предложенных мер, уверена омбудсмен, позволит повысить осведомленность общества о важности заботы о репродуктивном здоровье. Это будет способствовать улучшению здоровья будущего поколения и общему благополучию страны.

"Учитывая важность вопросов сохранения здоровья населения, реализацию национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", прошу вас, уважаемый Бадма Николаевич, поддержать данную инициативу и рассмотреть вопрос о разработке законопроекта", – следует из текста обращения.

Ранее в России зафиксировали тенденцию снижения числа женщин репродуктивного возраста. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, суммарный коэффициент рождаемости первых детей за последний год практически не изменился, вторых – снизился на 4,5%. При этом коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в стране вырос на 3,6%.

