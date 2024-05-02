Глава МИД Украины Кулеба: повреждено более половины энергосистемы страны

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о повреждении более половины энергосистемы страны. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на интервью министра в американском журнале Foreign Policy.

По его словам, специалисты на Украине начали фиксировать в последнее время нехватку мощности в энергосетях. Он уточнил, что аварийная помощь часто оказывается из-за границы, а объемы импорта являются существенными.

Кулеба добавил, что украинцев просят не использовать в наиболее загруженные часы (утром и вечером) энергоемкие устройства.

Ранее украинский "Нафтогаз" сообщил о поражении своих объектов газовой инфраструктуры. При этом в компании заверили, что произошедшее не отразится на доставке услуг потребителям и клиентам группы.

До этого критическая инфраструктура была поражена в Черкасской области. Местные власти уточнили, что украинские средства ПВО отработали по скоростной воздушной цели.

