Директор МВФ от России: США сорвали встречу Минфинов и ЦБ БРИКС

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Главы делегации от Минфина и Центробанка не приехали на съезд Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне из-за несвоевременной выдачи США виз. Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

По его словам, в необходимые сроки США выдали визы только младшим сотрудникам ЦБ, а представители министерства остались без виз. В результате посольство США в Москве сообщило о возможности получения виз представителям делегации лишь 16 апреля, когда мероприятие уже проводилось. Более того, в этот же день, как утверждает Можин, должна была состояться встреча замминистров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС.

"Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам", – добавил исполнительный директор от РФ в МВФ.

Ранее США не выдали визу делегату РФ для участия в заседании Комитета по информации ГА ООН в Нью-Йорке. По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, все документы были своевременно поданы. Он назвал это очередным грубым нарушением обязательств США, которые этим продемонстрировали свое истинное отношение к вопросам защиты свободы доступа к информации.

